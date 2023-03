Tassi Bce, le ipotesi di aumento che verranno discusse il 16 marzo

2/8 ©Ansa

L’ALTERNATIVA – Sembra infatti possibile che il rialzo alla fine ci sarà, anche per lottare contro l’inflazione, ma sia di “soli” 25 punti base. Secondo Deutsche Bank, sembra essere questo “lo scenario più probabile con anche la possibilità di una pausa nel caso in cui i mercati non si fossero ancora stabilizzati". Se invece le condizioni dei mercati globali avessero già toccato il fondo "la porta sarebbe ancora aperta" per un rialzo di 50 punti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia