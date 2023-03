Rialzo tassi Bce, Giorgetti: "Problema serio per il bilancio italiano"

"La gestione della politica monetaria, finalizzata a contrastare l'inflazione, sta portando a dei rialzi dei tassi d'interesse sconosciuti a un mondo che era abituato a vivere con tassi d'interesse zero o negativi. Questo pone dei problemi seri a chi ha dei bilanci fortemente indebitati come quello italiano". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a un convegno a Milano organizzato dall'Ordine dei Commercialisti.

"Conti in ordine esigenza assoluta per l'Italia"

Giorgetti ha poi sottolineato che "l'approccio" del governo sui conti pubblici "è stato prudente e responsabile e continueremo in questo senso". "Avere conti in ordine è un esigenza assoluta per il nostro Paese, che deve mantenere la fiducia dei mercati" allo scopo di evitare un aumento dei "costi di finanziamento" ed "evitare ripercussioni" per famiglie e imprese. "Il debito rispetto al pil si attesta al 144,7% nel 2022, sarà il punto di riferimento in relazione anche alla discussa e in discussione revisione della governance economica europea".