2/8 ©Ansa

Le turbolenze che stanno scuotendo startup e banche regionali Usa hanno “risvegliato" l'indice Vix, quello che in un solo numero raccoglie lo stato di nervosismo e volatilità a Wall Street, che ieri viaggiava sopra quota 27 punti. Noto tra i trader come “l'indice della paura”, il Vix in realtà non misura il sentiment ma stima la volatilità implicita delle opzioni sullo S&P 500

Chiusura Silicon Valley Bank, le decisioni di Fed e Bce sui tassi possono cambiare?