Chiusura Silicon Valley Bank, Biden: "Sistema bancario Usa è sicuro"

Biden: "Servono regole più stringenti per le banche"

Biden, nel suo intervento, ha anche spiegato di voler chiedere al Congresso e alle autorità di regolamentazione di rafforzare le regole per le banche. E ha aggiunto che i manager delle banche che si sono rivelate in difficoltà dovrebbero essere licenziati.

L'intervento del governo americano

Intanto, è emerso che i clienti americani della banca saranno rimborsati, almeno per la parte tutelata, dalla Federal Deposit Insurance Corp. Sarà l'autorità federale a vendere le attività del gruppo rimaste dopo la corsa allo sportello che ha fatto fallire la banca commerciale, in modo da recuperare le risorse e restituire più soldi possibili a chi è rimasto a mani vuote. Il Tesoro, la Fdic e la Fed hanno annunciato che tutti i depositi presso Svb sono disponibili da oggi, anche quelli sopra i 250.000 dollari assicurati dalla Federal Deposit Insurance Corp. Inoltre la Banca centrale mette a disposizione una nuova finestra di liquidità per aiutare le banche a rispondere alle richieste dei clienti in caso di fuga. "Vengono tutelati i depositanti" mentre i titolari di azioni e bond vengono spazzati via, dice il Tesoro confermando così la linea di Janet Yellen che, a chiare lettere, ha detto che non ci sarebbe stato alcun salvataggio.