6/10 ©Ansa

Più in generale, le banche europee sono diventate molto più resilienti dopo la crisi finanziaria globale. I coefficienti patrimoniali sono "aumentati in modo significativo in tutti i settori, con una in media circa 400 punti base di buffer rispetto ai requisiti normativi, la liquidità è migliorata con la qualità degli attivi che registra un rapporto medio dei prestiti non performanti ai minimi storici", si legge ancora nel report di Deutsche Bank