Fondi di tutela, chi salva i correntisti quando la banca fa crac?

Come funziona in Italia e in Europa

vedi anche

Silicon Valley Bank, sarebbe potuto succedere anche in Italia?

In Italia il fondo di tutela dei depositi (e questo vale in tutta Europa) è di 100mila euro come soglia per non perdere niente in caso di crac. Sono garantiti e vengono restituiti entro 7 giorni lavorativi. Anche qui però si pone il tema delle cifre. Nel nostro Paese ci sono 739 miliardi di euro di depositi garantiti mentre la dotazione del fondo è di appena 3,3 miliardi. Se dovessero essere necessari degli interventi anche solo per il crac di una banca media questi soldi non basterebbero. E’ vero che il fondo italiano, da quando esiste, è intervenuto per un totale di poco più di 3 miliardi e quasi sempre con interventi preventivi, il più recente quello di Carige. Solo in due casi piccoli e limitati c’è stato il rimborso dei depositanti (77 milioni) e spesso la soluzione di costose crisi bancarie non è passata da questo fondo di garanzia. Da anni il tema è discusso anche a livello europeo. L’idea è quella di creare un fondo unico in modo da dare le stesse garanzie ai correntisti di tutti i paesi. Perché, come detto, anche la garanzia fino a 100 mila euro vale in tutta Europa in caso di grandi dissesti i paesi finanziariamente più forti possono dare una protezione maggiore.