Media, possibile cessione OnlyFans: vale fino a 8 mld dollari

L'operazione potrebbe valere fino a 8 miliardi di dollari. OnlyFans starebbe per essere ceduta e l'accordo potrebbe essere raggiunto nelle prossime due settimane. Lo riferisce la Reuters, che cita tre fonti ben informate. La proprietaria della piattaforma di contenuti sessuali - la compagnia Fenix International - è da oltre un mese in trattative con un gruppo di investitori guidato dalla società di investimenti californiana Forest Road Company.

Gli investitori

Il gruppo di investitori e il valore reale dell'operazione non sono noti. Nell'anno conclusosi a novembre 2023, l'azienda ha generato un fatturato di 6,6 miliardi di dollari, un'impennata rispetto ai 375 milioni di dollari del 2020, e questo ha attirato l'attenzione di diversi investitori. Secondo fonti e documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense, alcuni dirigenti di Forest Road facevano parte di una società di acquisizione specializzata che era in trattative per quotare OnlyFans nel 2022. Al momento si sta anche valutando, secondo le fonti consultate da Reuters, anche una Ipo. OnlyFans e Forest Road non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.