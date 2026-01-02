L’acquisizione riguarda le attività di produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione dei prodotti a marchio Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, nonché lo stabilimento produttivo di Latina. “Guardiamo ora all'integrazione di Plasmon e alla valorizzazione delle significative sinergie industriali e commerciali con le capacità già presenti nel gruppo”, ha commentato il presidente di NewPrinces Angelo Mastrolia ascolta articolo

Plasmon passa da Kraft Heinz Italia a NewPrinces. L'azienda agroalimentare con sede a Reggio Emilia ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale del marchio numero uno di cibo per bambini in Italia. Il prezzo finale è stato pari a 124,3 milioni di euro, interamente corrisposti in contanti. L'operazione riguarda le attività relative a produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione di alimenti per l'infanzia e prodotti di nutrizione specializzata, inclusi i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, nonché lo stabilimento produttivo di Latina.

L’operazione L'attività del Target ha registrato un fatturato di circa 170 milioni e un EBITDA (ovvero un indicatore finanziario che misura la redditività operativa di un'azienda) di 17 milioni al 31 dicembre 2024. L'operazione si inserisce nella strategia di Kraft Heinz volta a favorire una crescita profittevole attraverso le proprie piattaforme Accelerate, che includono Heinz Tomato Ketchup e altri prodotti quali maionese, salse da tavola, prodotti culinari e sughi pronti. In Italia, Heinz ha continuato a registrare una crescita costante sia nel canale Retail sia nel canale Away from Home, incrementando la propria quota di mercato nella categoria Taste Elevation.