ByteDance, l’azienda proprietaria di TikTok, sta pianificando un forte aumento della spesa in chip per l’intelligenza artificiale, con un budget tra gli 85 e i 100 miliardi di yuan (fino 12 miliardi di euro) destinato agli acquisti da Nvidia nel 2026. Lo ha riporta il South China Morning Post, citando fonti a conoscenza del dossier. L'operazione sarà completata se l’azienda Usa potrà vendere i suoi chip H200 in Cina, come annunciato nelle scorse settimane da Donald Trump. Il budget fa parte di una più ampia strategia di ByteDance per incrementare gli investimenti nell’AI, mentre la domanda di capacità di calcolo cresce sulle sue piattaforme di social media, nel business cloud e nei modelli linguistici di grandi dimensioni. La società con sede a Pechino, proprietaria di TikTok e Douyin, ha anche costruito un’unità interna di progettazione chip con circa 1.000 dipendenti, secondo il Scmp. Questo team avrebbe fatto progressi nello sviluppo di un processore con prestazioni paragonabili al chip H20 di Nvidia adattato per la Cina, ma a un costo inferiore, ha aggiunto il rapporto.