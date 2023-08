Onlyfans supera 1 miliardo di ricavi: tutti i numeri della piattaforma

Nel 2022 la piattaforma di intrattenimento basata sul porno ha continuato a macinare numeri da record. Crescono gli abbonati e gli utili che hanno generato dividendi stellari per i dipendenti e il fondatore, Leonid Radvinsky: in un anno ha percepito 403 milioni ascolta articolo

La piattaforma del porno e soft porno Onlyfans sfonda quota 1 miliardo di dollari di ricavi. I dati del bilancio 2022, come riportano diversi media, tra cui anche la Bbc, rivelano lo “stato di grazia” del sito web basato sull’intrattenimento erotico amatoriale. Il fondatore Leonid Radvinskysi si dice “orgoglioso” del meccanismo del sito che ai creator di contenuti garantisce una remunerazione dell’80% dal prezzo di abbonamento. Ad aumentare sono i fan (+47% in un anno) che l’anno scorso hanno raggiunto i 238 milioni nel mondo e, di conseguenza, il giro d’affari complessivo: oltre 5 miliardi di dollari (COME FUNZIONA ONLYFANS).

Creator da 100 Paesi

Tra i creator di Onlyfans, residenti in oltre 100 Paesi del mondo, si sono aggiunte diverse star del porno. Radvinskysi, che lo scorso anno si è portato a casa 403 milioni di dollari tra dividenti e ruoli operativi, ha esaltato il meccanismo di guadagno per chi decide di girare e diffondere sulla piattaforma contenuti erotici a pagamento: "I creatori di contenuti percepiscono 4 dollari per ogni dollaro trattenuto dal sito". Solo 51 dipendenti Insieme al fondatore a sorridere sono anche i 51 dipendenti del social network che hanno percepito dividendi per un totale di 25 milioni, pari a 1,5 milioni di dollari a testa. Entrate capaci di sostenere le tasse versate: 121 milioni di dollari, una cifra che giustifica i ricavi stellari della piattaforma nata nel 2016.

