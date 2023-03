Star Onlyfans in carcere per omicidio fidanzato: non posso fare sesso

Nel messaggio inviato dalla ex star di OnlyFans al giornale dei detenuti si legge: "Dopo essere stata recentemente condannata a 18 anni, ho saputo che le carceri non consentono la possibilità per le detenute e i loro partner di dormire insieme. Penso che dovrebbero tenere conto e prendere in considerazione le nostre esigenze". La donna è stata condannata all'ergastolo per aver ucciso l'ex fidanzato

Sesso con i propri partner anche per i detenuti. E' la richiesta che arriva dal Regno Unito da una 24enne, Abigail White, ex star di OnlyFans conosciuta come "Fake Barbie", che si trova attualmente in carcere per l'omicidio dell'ex fidanzato. La donna è stata condannata all'ergastolo, con un minimo di 18 anni da scontare in cella, per aver accoltellato al cuore Bradley Lewis, 22 anni, che aveva interrotto la relazione con lei proprio nelle ore precedenti l'omicidio, nel marzo 2022. I due vivevano a Kingswood con i tre figli. In una lettera inviata all'Inside Time, la testata del Regno Unito per prigionieri e detenuti, White ha espresso il desiderio di potersi incontrare in cella con il nuovo partner per trascorrere dei momenti in intimità.