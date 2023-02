Report Oms, nelle carceri europee un detenuto su 3 ha disturbi mentali

Un detenuto su tre in Europa soffre di disturbi mentali. Emerge da un rapporto elaborato dall' Oms , Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui viene sottolineato che nei penitenziari del Vecchio Continente, anche se l'emergenza legata al Covid ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ) è stata gestita in maniera adeguata, persistono gravi problemi per la salute mentale, il sovraffollamento e i tassi di suicidio.

Il rapporto dell'Oms

Nel report sono state analizzate le prestazioni nelle carceri di 36 paesi dell'Unione Europea, in cui risultano detenute 600 mila persone. Secondo i dati raccolti, il 32,6% dei reclusi soffre di disturbi di salute mentale e la causa più comune di morte è il suicidio, con un tasso molto più alto rispetto alla comunità esterna. Il rapporto mette l'accento anche su altre emergenze, tra cui il sovraffollamento, che riguarda uno Stato su cinque, e la mancanza di servizi di salute mentale. Per superare queste criticità, nella relazione l'Oms propone di prendere in considerazione misure alternative non detentive per i reati che non rappresentano un rischio elevato per la società e per i quali esistono misure che potrebbero essere più efficaci, come la via alternativa al trattamento dei disturbi da consumo di stupefacenti.