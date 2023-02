Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ha assicurato che continuerà a cercare l'origine della pandemia di Covid. "Dobbiamo continuare a premere finché non avremo la risposta", ha affermato Tedros. "Sapere come è iniziata questa pandemia è molto, molto importante", ha sottolineato, alla luce dell'articolo di Nature secondo cui l'Oms ha "tranquillamente accantonato la seconda fase della tanto attesa indagine scientifica sulle origini della pandemia di Covid-19". Lieve flessione dei ricoveri Covid in Italia, con un -3% rilevato nell'ultima settimana dagli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere. L'Agenzia europea dei medicinali: "Ci aspettiamo Kraken dominante in Ue in prossime settimane". I familiari dei medici e dei professionisti del settore sanitario, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari vittime del Covid-19 hanno tempo fino al prossimo 4 marzo per presentare la domanda per ricevere la speciale elargizione economica una tantum prevista dall'articolo 22 bis del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.

