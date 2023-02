Covid, individuata nuova variante XBF sotto osservazione dell'Oms

Cronaca

Covid, Ministero al lavoro per rivedere divieti negli ospedali

Il ministro Schillaci prepara un allentamento delle regole nelle strutture sanitarie: grazie alla regressione della pandemia non sono più necessari alcuni impedimenti, come ad esempio le visite dei parenti ai malati. Molte regioni, come Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, hanno già cominciato ad allargare le maglie, ma è probabile che molti reparti e molti istituti, anche nello stesso territorio, continuino ad applicare codici di condotta differenti

Le regole degli ospedali, a quasi tre anni dall’inizio dell’emergenza pandemica, sono ancora oggi molto stringenti. "Il Messaggero" ha raccontato la storia di Bruna Bartolini, da giorni sotto le finestre dell’ospedale di Civitavecchia perché non può visitare il padre ottantunenne, ricoverato in ortopedia, “se non il martedì e il venerdì”: un esempio paradigmatico di una situazione generale

L’IMPORTANZA DEL PARENTE - Eppure è assodato che la presenza dei parenti sia un aiuto forte, spesso decisivo, nell’assistenza di un malato. Spesso può entrare un solo congiunto, per non più di 10 minuti al giorno, a volte neanche tutti i giorni ma solo in alcuni, programmati, durante la settimana. Questi vincoli vengono oggi ritenuti come non più essenziali, visto che la pandemia è in regressione e il numero di malati e di morti continua a scendere