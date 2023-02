Covid, Inail: domande entro il 4 marzo per il sostegno ai familiari

2/10 ©IPA/Fotogramma

Sul portale dell'Istituto, si legge in una nota, è stato attivato l'apposito servizio online. Come previsto dall'accordo di collaborazione sottoscritto il 29 dicembre fra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Inail, le domande devono essere presentate sul sito dell'Istituto attraverso il servizio online "Speciale elargizione familiari vittime Covid-19"

