Covid, Kraken si diffonde nel mondo: in quali Paesi sta circolando

In Italia la pandemia continua a segnare una fase di stasi, con il 9% di ricoveri in meno in una settimana nei reparti ordinari e il 6,3% in meno nelle terapie intensive, come rileva la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). "Guardiamo con cauto ottimismo a questi dati. Le prossime due settimane saranno determinanti per capire le ricadute sugli ospedali dell'aumento dei casi", ha detto il presidente della Fiaso, Giovanni Migliore

