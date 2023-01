Secondo la Cina, la fase peggiore della pandemia è passata. Ma per la comunità internazionale esprime restano ancora dubbi su contagi e vittime. Il gigante asiatico ha smesso di segnalare casi Covid e decessi quando l'Oms ha rinnovato la richiesta di ulteriori elementi per un quadro più preciso sulla situazione. L'ultima volta che ha pubblicato aggiornamenti risale a lunedì scorso: circa 15mila nuove infezioni e tre decessi domenica 8 gennaio. Ma intanto le autorità invitano a non visitare i familiari anziani ancora non contagiati durante la lunga festività dell'imminente Capodanno lunare, dal 22 gennaio al 5 febbraio. L'Oms: nel mondo in 7 giorni tre milioni di nuovi casi e 11mila decessi. Il numero più alto di nuovi casi settimanali segnalato dal Giappone, oltre un milione. Poi Usa (463mila), Corea (403mila), Cina (204mila) e Brasile (145mila).

In Italia nuova settimana, è la quarta, con il segno meno per la curva dei ricoveri Covid: -9% rispetto a 7 giorni fa (-0,7). È quanto emerso dalla rilevazione degli ospedali sentinella della rete della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) del 10 gennaio 2023. In calo anche le terapie intensive: -6,3%

Gli ultimi approfondimenti:

