Esiste “una moderata probabilità” che la variante soprannominata Kraken “diventi dominante” in Europa e causi “un aumento sostanziale del numero di casi di Covid entro i prossimi uno o due mesi”. Ma non ci sono segnali di una sua maggiore gravità. Lo afferma il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). L'Oms intanto consiglia di tornare all'uso delle mascherine al chiuso e nei luoghi affollati. In Italia casi in calo del 38,2% ed i decessi del 25,7% nell'ultima settimana, secondo il bollettino del ministero della Salute. In Cina 900 milioni di casi.