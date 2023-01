5/9 ©Ansa

In Grecia, nelle ultime settimane, sono state registrate difficoltà nelle farmacie nel reperire prodotti da banco, come sciroppi antipiretici o per la tosse, antibiotici e farmaci per inalazione che interessano soprattutto i bambini. Tra gli interventi annunciati dopo un consulto con l’Agenzia greca per i prodotti farmaceutici (Eof) è previsto l’aumento dei prezzi di alcuni medicinali molto economici