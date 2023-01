8/11 ©IPA/Fotogramma

La produzione di kit per il tampone ha raggiunto invece quota 110 milioni al giorno, il doppio rispetto a inizio dicembre. L'Amministrazione Nazionale per i Prodotti Medici ha dato il via intanto all'importazione condizionata dell'anti-virale Molnupiravir, noto commercialmente come Lagevrio, prodotto dal gruppo farmaceutico statunitense Merck Sharp & Dohme, per l'uso di emergenza nel trattamento del Covid-19 nelle persone anziane o fragili