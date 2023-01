Covid, vaccino contro varianti Omicron 4-5 ai bimbi di età 5-11 anni

Salute e Benessere

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha aggiornato le linee guida per il Covid. Per prima cosa, è tornata a sottolineare l’importanza delle mascherine e ne raccomanda l’uso “per chiunque si trovi in uno spazio affollato, chiuso o scarsamente ventilato”. Novità anche per quanto riguarda le raccomandazioni sul periodo di isolamento se si è positivi e su quando effettuare i test. L'Oms, poi, "ha esteso la sua forte raccomandazione per l'uso dell'antivirale orale Paxlovid (nirmatrelvir-ritonavir)"