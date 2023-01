Covid: le nuove linee guida dell’Oms su mascherine, test e isolamento

10/11 ©IPA/Fotogramma

Riguardo alle cure, l'Oms "ha esteso la sua forte raccomandazione per l'uso dell'antivirale orale Paxlovid (nirmatrelvir-ritonavir)". In particolare, secondo l’Oms, le donne con Covid-19 non grave incinte o che allattano "dovrebbero consultare il proprio medico per determinare se devono assumere questo farmaco, dati i 'probabili benefici' e la mancanza di eventi avversi segnalati". Paxlovid è stato raccomandato per la prima volta dall'Oms nell'aprile 2022: ne raccomanda "vivamente" l'uso in pazienti Covid-19 lievi o moderati ad alto rischio di ricovero