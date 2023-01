Covid, il bollettino settimanale del 13 gennaio: calano casi e decessi

Dal 6 al 12 gennaio sono stati registrati 84.076 nuovi casi di Covid e 576 morti: la settimana precedente erano stati rilevati 135.990 contagi e 775 decessi. Le vittime diminuiscono del 25,7% e scendono anche i casi di positività (-38,2%). Sono stati effettuati 767.718 tamponi, in calo del 10,3% rispetto alla settimana precedente (855.823). Il tasso di positività cala del 4,9%, scendendo all’11%

Sono tutti in calo i principali indicatori dell'epidemia di Covid in Italia (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). A rivelarlo è il bollettino settimanale del ministero della Salute, relativo alla settimana dal 6 al 12 gennaio. Rispetto alla settimana precedente (30 dicembre-5 gennaio), diminuisce sia il numero di casi sia quello di decessi. I nuovi casi positivi registrati negli ultimi 7 giorni sono 84.076, con un calo del 38,2% rispetto alla settimana precedente (quando erano stati 135.990). I decessi sono 576, -25,7% rispetto al dato precedente (775). Sono stati eseguiti 767.718 tamponi, con un calo del 10,3% rispetto al bollettino precedente (855.823). Il tasso di positività è in calo all'11%, con una variazione di -4,9% rispetto alla settimana precedente (15,9%).