Covid, giù incidenza e ricoveri, sale Rt. Variante Kraken poco diffusa

Salute e Benessere

Secondo l’Oms, la sottovariante XBB.1.5 può “contribuire all'aumento dell'incidenza dei casi a livello globale” ma non ci sono evidenze che abbia mutazioni note associate a potenziale cambiamento della gravità. Da ottobre riscontrate 5.288 sequenze di Kraken, l’82% dagli Usa dove potrebbe essere responsabile del 28% dei casi. Secondo l’Ecdc Kraken è stata responsabile di meno del 2,5% dei contagi in Europa. Studio su Nature: mutazioni mai viste, impossibile prevedere impatto. Ma altri esperti invitano alla calma

Il gruppo consultivo tecnico dell'Oms sull'evoluzione del virus si è riunito il 5 gennaio per discutere le ultime evidenze sulla sottovariante Omicron XBB.1.5, nota come Kraken, e valutare il rischio per la salute pubblica. Per ora, dicono gli esperti, la variante “non porta alcuna mutazione nota per essere associata a un potenziale cambiamento di gravità". Sulla base delle sue caratteristiche genetiche e delle stime del tasso di crescita, XBB.1.5 "può contribuire all'aumento dell'incidenza dei casi a livello globale”