Covid, la nuova variante Kraken è più trasmissibile: cosa sappiamo

Questi sottolignaggi riscontrati finora in Cina, comunque, sono noti da tempo e sono già in circolazione in Europa. Appartengono tutti alla famiglia di Omicron e nessuno desta particolare preoccupazione per la sua capacità di eludere la risposta immunitaria. Anche per Cerberus e Gryphon, che per un certo periodo avevano allertato le autorità sanitarie, studi recenti hanno confermato l'efficacia dei vaccini. A rassicurare gli esperti, inoltre, il fatto che al momento non sia stata rilevata alcuna nuova variante

