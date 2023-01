Covid, la Germania sconsiglia i viaggi non indispensabili in Cina

Il ministero degli Esteri della Germania ha “sconsigliato” i viaggi non indispensabili in Cina, dal momento che nel Paese asiatico è attualmente in corso un’ondata di contagi Covid senza precedenti, sin da quando è iniziata la pandemia, circa tre anni fa, ed in concomitanza con il termine della politica "zero Covid". “Sconsigliamo attualmente i viaggi non indispensabili in Cina. Il motivo è il picco di infezioni di Covid e il sistema sanitario sovraccarico", segnalano le autorità tedesche.