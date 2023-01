Covid, Ue raccomanda test obbligatorio prima delle partenze dalla Cina

10/10 ©IPA/Fotogramma

Il timore principale dell'Ue circa un'impennata di contagi in Cina è che possa essere di incubazione per l'insorgenza di nuove varianti. Ieri il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ecdc) ha comunque affermato di non prevedere che l'ondata di casi Covid in Cina influirà sulla situazione epidemiologica del Covid-19 nell'Unione e che le varianti che circolano in Cina sono già in circolazione nell'Ue

Covid, vaccinati con infezione pregressa sono meno contagiosi degli altri: lo studio