Come si manifesta Gryphon? I sintomi più comuni che la caratterizzano, scrive AdnKronos, non sono poi così diversi da quelli che già conosciamo: mal di gola, tosse, naso che cola, dolori diffusi, sensazione di stanchezza, mal di testa, in alcuni casi febbre. Al momento, i dati disponibili non sembrano però indicare una sua particolare aggressività sull’organismo. In Italia, come riporta l'ultimo bollettino mensile dell'Iss sulle varianti, le sequenze presenti nella piattaforma Icogen relative a Gryphon sono pari al 2% del totale

