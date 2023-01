In Italia già in vigore obbligo test in partenza da Cina

L'obbligo di sottoporsi al test per la diagnosi di Covid-19 per chi parte dalla Cina è previsto in Italia dal 29 dicembre scorso, secondo un'ordinanza del ministero della Salute in vigore fino al 31 gennaio 2023. Secondo l'ordinanza, per i passeggeri in arrivo dalla Cina è previsto l' "obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare, o, nelle quarantotto ore antecedenti, ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo". Sempre per i passeggeri in arrivo dalla Cina, la stessa ordinanza prevede anche l' "obbligo di sottoporsi ad un test antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento".