Nell'ultima settimana risalgono i contagi Covid (+11,4%) e sono in aumento anche i decessi (+9,8%). E' quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 30 dicembre 2022-5 gennaio 2023. Nel dettaglio, si registrano 775 decessi (di cui 52 riferiti a periodi precedenti) a fronte dei 706 della settimana precedente, con una media di 111 al giorno. Aumentano, inoltre, i nuovi casi (135.977 a fronte dei 122.099 della settimana precedente), mentre sono in calo gli attualmente positivi (406.182 vs 417.661), le persone in isolamento domiciliare (398.147 vs 409.059) e i ricoveri con sintomi (7.716 vs 8.288). Stabili, invece, le terapie intensive (319 vs 314).

La Cina, intanto, ha revocato le misure di quarantena per chi entra nel Paese e riaperto il confine con Hong Kong. La revoca delle misure di quarantena è stata accolta con entusiasmo dai primi viaggiatori che sono sbarcati negli scali cinesi, e giunge con la decisione di declassare la malattia, di cui la Cina non fornisce più quotidianamente i dati dei contagi. L'entrata in vigore degli allentamenti alla politica di tolleranza zero verso il virus giunge a poche settimane dal capodanno lunare, che quest'anno cade il 22 gennaio, e con l'inizio del "chunyun", ovvero il periodo di circa quaranta giorni durante il quale i cinesi si spostano all'interno del Paese per tornare nelle località di origine, o per andare in vacanza con la famiglia, durante le feste.