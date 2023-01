Covid Cina, contagiato il 90% dei residenti della provincia di Henan

Salute e Benessere

L'evoluzione del virus rende necessario spingere sulle quarte e le quinte dosi (per anziani e fragili), spiega Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto farmacologico Mario Negri. Mentre si cerca di capire se potrebbero esserci rischi legati a multiple somministrazioni vaccinali, proseguono gli studi per mettere a punto nuove medicine, dallo spray nasale all'impiego dell'acido ursodessìossicolico

Varianti e sottovarianti Covid poco conosciute si affacciano sul quadro pandemico. Si aprono così nuovi scenari sull’evoluzione del coronavirus. Le possibilità principali sono due, spiega Giuseppe Remuzzi , direttore dell’Istituto farmacologico Mario Negri di Milano: la fine della pandemia - sulla scia dell’ immunità generale della popolazione e di un virus “sempre più contagioso, ma meno aggressivo” - o lo sviluppo di forme del virus associate “alla forma grave della malattia ”. Anche per questo si studiano nuove armi per combattere il Covid

I PERICOLI DALL’ESTERO - Il secondo scenario potrebbe essere provocato dalla scoperta "di una variante molto contagiosa” e aggressiva, dice Remuzzi, che sottolinea come eventuali pericoli "potrebbero venire dalla Cina". Nel Paese asiatico, a differenza di quanto sostenuto da vari esperti, per Remuzzi “la crisi attuale non è dovuta alla qualità del vaccino, che funziona, ma è probabilmente frutto della scelta di vaccinare le persone in età lavorativa e non gli anziani"