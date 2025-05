Giornata contro il Lupus, incidenza, cure e qualità della vita: i dati

Il termine "lupus" è spesso utilizzato per descrivere la forma più grave della malattia, ovvero il lupus eritematoso sistemico. Ma esistono altri tipi di lupus, tra cui il lupus eritematoso discoide, il lupus eritematoso cutaneo subacuto e il lupus indotto da farmaci. La forma più grave è caratterizzata da manifestazioni eritematose cutanee e delle mucose, sensibilità alla luce del sole e coinvolgimento sistemico di quasi tutti gli organi e apparati tra cui il rene, le articolazioni ed il sistema nervoso centrale. Tuttavia, i sintomi dipendono dalle zone dell’organismo interessate. I più comuni sono eruzioni cutanee, in particolare sul viso, polsi e mani, forte affaticamento, e dolori e gonfiori articolari.

Il Lupus è una malattia sistemica, che può colpire qualsiasi parte del corpo. La sua natura autoimmune implica che il sistema immunitario attacca erroneamente i tessuti sani, causando infiammazione e danni. Se i sintomi sono lievi, o ben controllati, generalmente chi ne soffre può avere un’aspettativa di vita quasi normale, salvo la comparsa di complicazioni dovute a danni provocati agli organi e tessuti interni che possono mettere in pericolo la vita. Per questo è importante che i pazienti siano in grado di riconoscerne i campanelli d’allarme collegati a eventuali complicazioni.

Cause

Il Les, come tutte le altre malattie autoimmuni, è causato da un alterato funzionamento del sistema immunitario: produce anticorpi che, invece di proteggere l’organismo da virus, batteri e agenti estranei, aggrediscono cellule e elementi dell’organismo causando infiammazione e danno ai tessuti. Al momento, le cause della malattia non sono note. La nefrite lupica è la principale complicanza del lupus eritematoso sistemico, a cui va incontro, prima o poi, una percentuale compresa tra il 60 e l’80% dei pazienti. Si tratta di una patologia che colpisce i reni, con conseguenze potenzialmente fatali se non trattata tempestivamente.

Terapie

I medici generalmente prescrivono un trattamento specifico volto a prevenire le riacutizzazioni e i danni agli organi, prolungare la sopravvivenza a lungo termine e migliorare la qualità della vita. Nei casi più gravi, i pazienti vengono sottoposti a un periodo iniziale di terapia immunosoppressiva ad alta intensità, per tenere sotto controllo la malattia, seguito da un periodo più lungo di terapia meno intensa per consolidare la risposta e prevenire le ricadute.