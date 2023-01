La Cina ha revocato le misure di quarantena per chi entra nel Paese e riaperto il confine con Hong Kong, dopo quasi tre anni di linea dura contro il Covid-19, mentre il Paese asiatico affronta la peggiore ondata di contagi dall'inizio della pandemia. La revoca delle misure di quarantena è stata accolta con entusiasmo dai primi viaggiatori che sono sbarcati negli scali cinesi, e giunge con la decisione di declassare la malattia, di cui la Cina non fornisce più quotidianamente i dati dei contagi. L'entrata in vigore degli allentamenti alla politica di tolleranza zero verso il virus giunge a poche settimane dal capodanno lunare, che quest'anno cade il 22 gennaio, e con l'inizio del "chunyun", ovvero il periodo di circa quaranta giorni durante il quale i cinesi si spostano all'interno del Paese per tornare nelle località di origine, o per andare in vacanza con la famiglia, durante le feste.