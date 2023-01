Covid, il bollettino settimanale del 6 gennaio: salgono casi e decessi

Crescono in Italia i nuovi casi di Covid e i decessi. Lo rileva il bollettino settimanale del ministero della Salute, relativo al periodo 30 dicembre-5 gennaio, durante il quale si sono registrati 135.990 nuovi casi positivi (l'11,4% in più rispetto ai 122.110 della settimana 23-29 dicembre ). Le vittime sono 775 (+9,8% rispetto ai 706 di sette giorni fa). Sono stati effettuati 855.823 tamponi (+6% rispetto ai 807.118 della settimana precedente). Il tasso di positività è salito dal 15,1% al 15,9% ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ).

In calo i ricoveri ordinari

approfondimento

Per quanto riguarda gli ospedali, sono 319 i ricoverati in terapia intensiva (314, la scorsa settimana). In calo i ricoveri ordinari: 7.716 in tutto, contro gli 8.288 della settimana scorsa. I casi totali in Italia da inizio epidemia salgono a 25.279.682, le vittime sono 185.417.