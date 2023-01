11/13 ©Ansa

Intanto, come detto, in Italia il Covid arretra e i maggiori indicatori, dall'incidenza all'Rt ai ricoveri, sono in calo. Ma nell’ultima settimana, come rileva l’Iss nel suo report esteso, aumentano i contagi tra i bambini e i sanitari, così come le reinfezioni. La percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione è al 10,8%, rispetto al 6,8% della settimana precedente. In leggero aumento anche il tasso di incidenza tra i 5 e gli 11 anni e tra i 12 e i 15 anni, mentre è in diminuzione nelle altre fasce d'età