Pechino ha dichiarato che l'epidemia di Covid-19 nel Paese "non ha registrato un picco significativo" durante le festività del Capodanno lunare appena concluse, come invece si temeva a causa delle feste pubbliche e private del periodo festivo. Lo riporta la stampa cinese.

Il governo francese allenta ulteriormente le misure di contrasto al Covid-19. Dal primo febbraio, riportano i media transalpini, non sarà più necessario l'isolamento sistematico per le persone risultate positive al virus. Fino a oggi i positivi dovevano auto-isolarsi per almeno 5 giorni. Inoltre, i casi di contatto asintomatici non dovranno più effettuare un test il secondo giorno dalla notifica del loro stato. Il governo segue le raccomandazioni del Consiglio superiore per la sanità pubblica (HCSP) francese.