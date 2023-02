Via entro la fine di febbraio ai test anti-Covid obbligatori per chi arriva dalla Cina. Lo hanno deciso gli Stati membri Ue alla riunione del meccanismo di risposta politica integrata alle crisi (Ipcr), alla presenza dei Paesi Schengen. Intesa anche sull'eliminazione graduali dei test a campione entro la metà di marzo. Crollo dei casi nel mondo e morti dimezzate nei 28 giorni dal 16 gennaio al 12 febbraio, secondo l'aggiornamento diffuso settimanalmente dall'Oms. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ha assicurato che continuerà a cercare l'origine della pandemia di Covid. "Dobbiamo continuare a premere finché non avremo la risposta", ha affermato Tedros. "Sapere come è iniziata questa pandemia è molto, molto importante", ha sottolineato.

