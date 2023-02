Covid, rischi cardiaci più comuni negli uomini che nelle donne

Uno studio condotto dal British Medical Journal Medicine, ha dimostrato che le donne ospedalizzate in seguito all'infezione da Covid-19, hanno il 30% in meno di rischio rispetto agli uomini di contrarre complicazioni cardiovascolari

La diversa incidenza tra uomini e donne

Lo studio infatti, su un campione di 11.167 pazienti in 13 paesi prendendo in considerazione il periodo da maggio 2020 a maggio 2021, ha fornito i seguenti dati: 13 donne e 17 uomini su 100 sono stati colpiti da complicazioni cardiovascolari (principalmente aritmie) nel periodo dell'ospedalizzazione, di fatto con un rischio inferiore di circa il 30% per le pazienti donne.

"Importante considerare la differenza di genere"

Come sottolineato da Carinna Hockham, la dottoressa che ha guidato l'equipe, "il nostro lavoro conferma gli studi che dimostrano quanto sia importante considerare la differenza di genere in tutti gli aspetti della salute umana. Non ci sono correlazioni tra la presenza di malattie o condizioni regresse che possano spiegare questo svantaggio maschile, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere quali siano i fattori che contribuiscono maggiormente a questo genere di problematiche".