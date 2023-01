Triplendemia dei bambini, cos’è e come difenderli dal contagio

4/9 ©Ansa

IL RISCHIO PER I PIÙ PICCOLI - Ora, è vero che nella maggior parte dei bambini in età scolare e negli adolescenti le malattie respiratorie di questo genere non creano particolari problemi, ma va sottolineato, come dicono i pediatri, che nei più piccoli possono evolvere in modo pericoloso e richiedere, in certi casi, il ricovero ospedaliero e perfino la terapia intensiva

Virus respiratorio sinciziale, al via la campagna All together against Rsv