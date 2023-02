Covid, bollettino settimanale del 17 febbraio: calano i casi

Continuano a calare i contagi Covid in Italia, ma le morti tornano a crescere ( LO SPECIALE SUL COVID - GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS IN TEMPO REALE ). Secondo il bollettino del Ministero della Salute, nella settimana dal 10 al 16 febbraio, si sono registrati 28.354 nuovi casi di Covid-19, in calo dell'8,3% rispetto alla settimana precedente (quando erano 30.911). Sono stati 299 i decessi in 7 giorni, in aumento del 7,2% rispetto alla settimana precedente (quando erano 279). Sono

Le note del bollettino

La Regione Basilicata comunica che il dato relativo al numero dei “Casi in isolamento domiciliare” ed ai “Guariti” è in corso di revisione. La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato1 caso in data 16/02/2023, comunicato nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 in data 16/02/2023 a seguito di revisione del caso. La Regione Umbria comunica che 1 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 35 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 10 in discipline post-acuto, riabilitative ( cod. 60, 28, 56, 75 ).

Le vittime

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime alla data del 9 febbraio se ne registrano:

45.474 in Lombardia

16.626 in Veneto

11.752 in Campania

12.750 nel Lazio

12.658 in Sicilia



13.821 in Piemonte

9.613 in Puglia

11.527 in Toscana

4.383 nelle Marche

5.873 in Liguria

3.913 in Abruzzo

3.334 in Calabria

5.976 in Friuli-Venezia Giulia

2.920 in Sardegna

2.429 in Umbria

1.609 nella Provincia autonoma di Bolzano

1.646 nella Provincia autonoma di Trento

1.019 in Basilicata

718 in Molise

567 in Valle d'Aosta.