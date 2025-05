Sub morto nel relitto Bayesian, indagato il titolare della ditta

Il sommozzatore Rob Cornelis Huijben, dipendente della ditta Smith & Savage, stava operando sott’acqua per il recupero del relitto del veliero naufragato ad agosto, quando è rimasto vittima di un incidente mortale mentre tagliava il boma dell’imbarcazione sommersa

I pm di Termini Imerese Concetta Federico e Raffaele Cammarano hanno indagato, con le ipotesi di omicidio colposo e violazione delle normative sulla sicurezza nei posti di lavoro, il legale rappresentante della Smith & Savage, la ditta per cui lavorava Rob Cornelis Huijben, il sommozzatore olandese morto la settimana scorsa mentre tagliava il boma del Bayesian, il veliero naufragato in agosto a Porticello, sul quale sono in corso le operazioni di recupero.