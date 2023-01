Covid Usa, l’11 maggio terminerà lo stato d’emergenza nazionale

Il presidente americano Joe Biden firmerà la dichiarazione che sancisce la fine dell’emergenza sanitaria contro il Covid-19 l'11 maggio prossimo. Lo ha confermato l’Associated Press , segnalando l'annuncio dell'amministrazione che era inserito in una dichiarazione formale di opposizione a due progetti di legge presentati dai repubblicani, che verranno votati alla Camera nel corso di questa settimana e che comprendono la fine immediata di tutte le misure straordinarie contro il virus. Il quale verrà trattato come una minaccia endemica che può essere gestita attraverso le normali attività delle agenzie preposte. ( COVID, LE NEWS IN DIRETTA DI SKY TG24 )

I dati dei Cdc americani

L'11 maggio 2023, tra l’altro, saranno passati più di tre anni dalla dichiarazione di emergenza sulla pandemia del presidente allora in carica, Donald Trump. Era il 13 marzo del 2020. Intanto, stando ai dati dei Centers for disease control and prevention (CDC) americani, solamente la scorsa settimana si sono verificati 3.756 nuovi decessi causati dal Covid-19 e 3.726 ricoveri. Oltre 1,1 milioni di cittadini americani sono morti a causa del virus in questi tre anni di pandemia.