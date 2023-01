Gli Stati Uniti smetteranno di considerare la pandemia di Covid-19 un'emergenza nazionale a partire dall'11 maggio. Il piano della Casa Bianca è quello di estendere le attuali dichiarazioni di emergenza nazionale e di emergenza sanitaria, decretate nel 2020 dall'allora presidente Donald Trump, fino a maggio, dopodiché' le sospenderà entrambe. La pandemia "continua a costituire un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale” per il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Secondo l'Oms la pandemia di Covid-19 "è probabilmente in una fase di transizione " in cui è necessario mitigare le "potenziali conseguenze negative". Intanto in Italia il ministro della Salute, Orazio Schillaci annuncia: "Stiamo pensando di procrastinare" l’obbligo dei tamponi per i passeggeri cinesi in arrivo in Italia "fino 15 febbraio o a fine febbraio”. Nel nostro Paese si registra un'ulteriore discesa dei casi (-26,5%), dei ricoveri ordinari (-18,4%), delle terapie intensive (-9,7%) e dei decessi (-30,3%) negli ultimi 7 giorni, secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 20-26 gennaio.

