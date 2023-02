"I dati che settimanalmente diamo mostrano una decrescita significativa di casi e dell'impegno del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda SarCov2 ma anche il virus influenzale e quello sinciziale". Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), a margine dell'evento "Investing for Life: la salute conta", organizzato a Roma. Nella nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Orazio Schillaci non è più previsto, come invece nella precedente ordinanza del 28 dicembre, l'obbligo di tampone all'arrivo in Italia, rimanendo quello di presentare un test negativo al momento dell'imbarco in Cina. Non ci saranno più, dunque, tamponi obbligatori negli aeroporti italiani, ma solo controlli a campione. Gli Stati Uniti smetteranno di considerare la pandemia di Covid-19 un'emergenza nazionale a partire dall'11 maggio. La pandemia "continua a costituire un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale” per il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nel nostro Paese si registra un'ulteriore discesa dei casi (-26,5%), dei ricoveri ordinari (-18,4%), delle terapie intensive (-9,7%) e dei decessi (-30,3%) negli ultimi 7 giorni, secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 20-26 gennaio.

