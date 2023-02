Le autorità sanitarie cinesi del China Center for Disease Control (Cdc) hanno fatto sapere che il numero dei decessi nelle cliniche e dei ricoveri per covid continua a registrare un trend "al ribasso", dopo che un'ondata di contagi ha colpito il Paese nelle ultime settimane. Il numero di decessi giornalieri negli ospedali dovuti alla malattia è sceso dal massimo segnato il 4 gennaio, con 4.273 morti, ai 434 registrati il 30 gennaio, dato che rappresenta un calo dell'89,9%. Il numero di ricoveri ospedalieri per covid ha raggiunto il tetto di 1,6 milioni il 5 gennaio, quando ha iniziato a scendere

fino ai 144mila registrati il 30 gennaio, dato che rappresenta un calo del 91,1%. In Italia "i dati che settimanalmente diamo mostrano una decrescita significativa di casi e dell'impegno del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda SarCov2 ma anche il virus influenzale e quello sinciziale" ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), a margine dell'evento "Investing for Life: la salute conta", organizzato a Roma.