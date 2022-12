Trump, la Camera Usa pubblica la sua dichiarazione dei redditi

Con una battaglia legale durata anni l'ex presidente ha cercato con ogni mezzo di bloccarne la diffusione. Adesso sono stati resi noti i suoi conti dal 2015 al 2020. "Non avrebbero dovuto farlo", ha dichiarato ascolta articolo Condividi

La Camera americana ha pubblicato le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump al termine di una battaglia legale durata anni, durante la quale l'ex presidente ha cercato con ogni mezzo di bloccarne la diffusione. La pubblicazione delle tasse degli ultimi sei anni è un nuovo duro colpo per Trump, che ha esaurito tutte le strade legali a sua disposizione per mantenerle segrete. I democratici hanno fatto un pressing incessante per anni per ottenere e pubblicare le dichiarazioni dei redditi dell'ex presidente. Per il Congresso si tratta di un'iniziativa rara: una simile azione non avveniva dal 1973, quando l'agenzia delle entrate americana consegnò le dichiarazioni dei redditi del presidente Richard Nixon a una commissione del Congresso.

Nel 2020 ha denunciato una perdita di 4,8 mln approfondimento Trump, pubblicata dichiarazione redditi: zero tasse pagate nel 2020 Era di pochi giorni fa la notizia che Trump ha pagato 1,1 milioni di dollari in tasse federali sul reddito nei primi tre anni delle sua presidenza, ma ha pagato zero dollari nel 2020. In quell’anno il Tycoon ha denunciato una perdita di 4,8 milioni di dollari e non ha pagato tasse sul reddito.

La reazione di Trump leggi anche Usa, il New York Times: "Trump non ha pagato le tasse per 10 anni" L’ex presidente si è scagliato contro i democratici e la Corte Suprema."I democratici non avrebbero dovuto farlo, la Corte Suprema non avrebbe dovuto approvare" la diffusione delle tasse perché questo potrebbe "portare a cose orribili per molte persone. I democratici radicali di sinistra usano come arma qualsiasi cosa". Lo afferma Donald Trump commentando la pubblicazione delle sue dichiarazioni dei redditi. Documenti che, sostiene l'ex presidente, mostrano come "ho avuto successo e sono stato in grado di usare alcune deduzioni fiscali per creare migliaia di posti di lavoro".



Aveva anche un conto in Cina vedi anche Usa, Trump contro Biden: "Non sa farsi rispettare dalla Cina" Donald Trump ha avuto conti correnti bancari all'estero fra il 2015 e il 2020, incluso uno in Cina dal 2015 al 2017. E' quanto emerge dalle dichiarazioni delle tasse dell'ex presidente pubblicate dalla commissione di sorveglianza della Camera Usa. I documenti fanno luce sulle finanze del presidente e vanno a completare le informazioni parziali trapelate nel corso degli anni e il sommario pubblicato dalla stessa commissione nei giorni scorsi.