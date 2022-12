Trump, pubblicata dichiarazione redditi: zero tasse pagate nel 2020

L'ex presidente Usa ha pagato 1,1 milioni di dollari in tasse federali sul reddito nei primi tre anni delle sua presidenza, ma ha pagato zero dollari nel 2020, quando ha denunciato una perdita di 4,8 milioni di dollari e non ha pagato tasse sul reddito. È quanto emerge dalla pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi del tycoon

L'ex presidente ha infatti cercato di difendere a spada tratta le sue tasse, cercando di mantenerle lontano dalla lente pubblica. Nella sua lotta per il diritto alla segretezza si è spinto fino alla Corte Suprema ma senza esito. E così le dichiarazioni di Trump e Melania sono arrivate prima nelle mani dei democratici alla Camera e poi in quelle del pubblico . E sono destinate a suscitare non poche polemiche. Il sommario della commissione di sorveglianza precede la pubblicazione per intero delle dichiarazioni dei redditi del tycoon, per la quale serve ancora qualche giorno visto che vanno redatte con molti dati sensibili, inclusi codici fiscali e numeri di conto corrente.

Nel 2020 Trump ha pagato zero tasse a causa delle perdite registrate

Nell'illustrare i risultati preliminare la commissione mette in evidenza le carenze dell'agenzia delle entrate americana che, in base alla legge, avrebbe avuto l'obbligo di controllare le tasse del presidente. L'Internal Revenue Service invece non ha rispettato i suoi obblighi: si è mossa con anni di ritardo ma non per pressioni di Trump. Nei primi tre anni alla Casa Bianca il tycoon ha pagato 1,1 milioni di dollari di tasse sul reddito federali. Nel 2020, l'anno della pandemia, invece ha pagato zero a causa delle ingenti perdite registrate. Trump ha iniziato la sua presidenza in rosso ma nel 2018 è arrivata la svolta con 24,3 milioni di reddito lordo denunciato e quasi un milione di tasse federali pagate. Anche il 2019 si è rivelato positivo per l'ex presidente con 4,4 milioni di utile e 133.445 dollari in imposte pagate.

Dura reazione dai repubblicani

Le rivelazioni scatenano subito critiche, soprattutto da parte dei repubblicani, contrari alla pubblicazione perché motivata politicamente. "Mi preoccupa l'erosione della segretezza del contribuente": la decisione di pubblicare le dichiarazioni dei redditi di Trump è un "precedente pericoloso che rischia di minare la fiducia nei legislatori", ha detto duramente Mike Crapo, il repubblicano più alto in grado nella commissione di sorveglianza. Ma se i conservatori si irritano, a essere furioso è Trump stesso, sconfitto sulle tasse dopo che la commissione sul 6 gennaio ha deciso di deferirlo al Dipartimento di Giustizia per reati gravissimi. Un doppio colpo in meno di dieci giorni che rischia di complicare la sua nuova corsa alla Casa Bianca.