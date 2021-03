Usa, Trump contro Biden: "Non sa farsi rispettare dalla Cina"

Il tycoon, parlando a Fox News, ha criticato il presidente democratico su diverse questioni, compresi i rapporti tesi con Pechino. Mentre sul Messico ha incalzato: “Noi avevamo fatto un incredibile lavoro, costruendo 800 chilometri di muro. Ciò che Biden sta facendo è disumano. Ora vedi bambini in condizioni terribili al confine” Condividi:

Donald Trump attacca Joe Biden e lo fa a tutto tondo, dal Messico alla Cina, parlando a Fox News. “Noi avevamo fatto un incredibile lavoro, costruendo 800 chilometri di muro, mettendo più di 28mila soldati al confine per non far passare nessuno. Ciò che Biden sta facendo è disumano. Ora vedi bambini in condizioni terribili al confine”, ha spiegato il tycoon sulla situazione in Messico. Mentre sui rapporti con la Cina, ha attaccato: se ci fosse stato ancora l'amministrazione Trump al vertice Usa-Cina di Anchorage, Alaska, i suoi rappresentanti "si sarebbero alzati dal tavolo" dopo gli "insulti lanciati agli americani e all'America". Parlando della sua amministrazione, l'ex presidente ha quindi sottolineato: "La Cina ci rispettava. Non hanno mai parlato come hanno fatto" con la squadra di Joe Biden.

Le critiche a Biden sulla gestione dei rapporti con la Cina approfondimento Usa Weekly News, dal provvedimento per i Dreamers alla March Madness Trump sostiene anche che Biden sia stato trattato in maniera morbida dai giornalisti nel corso della sua prima conferenza stampa. "Gli hanno fatto domande soffici - ha commentato - non doveva essere così". Poi, tornando sulla Cina, il tycoon ha parlato di "imbarazzo assoluto". Una settimana fa il consigliere alla Sicurezza nazionale, Jacob Sullivan, e il segretario di Stato, Antony Blinken, avevano tenuto un incontro con il capo della diplomazia cinese Yang Jiechi il quale aveva evidenziato le "molte rivolte che hanno attraversato gli Stati Uniti, soprattutto da parte di Black Lives Matter". "A noi non è mai successa una cosa del genere - ha commentato Trump - quello è stato un imbarazzo assoluto per il nostro Paese. Non potevo crederci". "Saremmo andati via - ha continuato - nessuno si è mai permesso di parlare al mio gruppo in quel modo".