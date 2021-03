Usa, Trump tornerà sui social con una propria piattaforma

Bandito da Twitter e da altre piattaforme, Donald Trump "tornerà sui social probabilmente tra due o tre mesi" con una "sua piattaforma" che attirerà "decine di milioni" di nuovi utenti. Lo ha annunciato al canale tv Fox il suo consigliere Jason Miller. "Penso che sarà l'avvenimento più grosso sui social" e che "ridefinirà completamente il gioco: tutti attenderanno e guarderanno per vedere cosa fa Trump", ha spiegato, sostenendo che l'ex presidente è stato contattato da numerose compagnie e che "tutti lo vogliono, porterà decine di milioni a questa piattaforma". Twitter ha bannato in modo permanente l'account di Trump dopo l' assalto dei suoi sostenitori, il 6 gennaio, al Campidoglio .

Diverse società avrebbero contattato Trump

leggi anche

Usa Weekly News, dal provvedimento per i Dreamers alla March Madness

Il consigliere non ha voluto fornire ulteriori dettagli sui contorni di questa "piattaforma", riferendosi solo a numerosi incontri a Mar-a-Lago, la residenza del miliardario repubblicano in Florida. "Non è solo una società che si è avvicinata al presidente, ci sono molte società", ha poi precisato Miller sulle compagnie che avrebbero contattato Trump.

Il futuro di Trump

Trump è stato anche temporaneamente o permanentemente bandito dalla maggior parte degli altri social o piattaforme Internet, tra cui Facebook, Instagram, Youtube o Snapchat. Da quando ha lasciato la Casa Bianca, il 20 gennaio 2020, è molto meno in vista anche se rimane molto influente all'interno del partito repubblicano e non esclude di correre di nuovo per la presidenza nel 2024.