Usa Weekly News, dal provvedimento per i Dreamers alla March Madness

6/14

Kamala Harris, we have a (plane) problem – Un problema tecnico all’aereo presidenziale ha interrotto, ma per pochissimo, le prime tappe di Kamala Harris e Doug Emhoff per “Help is Here”, una serie di eventi pubblici in tutti gli stati del Paese con cui la Casa Bianca vuole promuovere e descrivere al meglio agli americani il piano di aiuti Covid da 190 miliardi di dollari firmato dal Presidente lo scorso 11 marzo